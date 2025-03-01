ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Chu3жeнныe дenьгu все равно придется возвращать.Минфин Украины за...
  • Александр Балушкин
    Спектакль режиссерами удался. Будет ещё все жеще. Нам нужно готовиться к худшему. Забудьте о старых ценах, задача поч...Полная расшифровк...
  • Александр Балушкин
    Как обычно, уволят до Суда, задним числом, чтоб открестился руководству.Стало известно об...

Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.

Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.

Украинский военнопленный Николай Злепко рассказал, что полгода избегал мобилизации, пока не был пойман сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), после чего ему предложили отстрочить призыв за $10 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх