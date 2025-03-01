Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.

Украинский военнопленный Николай Злепко рассказал, что полгода избегал мобилизации, пока не был пойман сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), после чего ему предложили отстрочить призыв за $10 тыс.