Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.

Украинский военнопленный Николай Злепко рассказал, что полгода избегал мобилизации, пока не был пойман сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), после чего ему предложили отстрочить призыв за $10 тыс.
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