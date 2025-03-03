"Гибель восточнославянского мира": Азербайджан готовится к победе в СВО

Царьград Коллаж Царьграда Пока русские подразделения идут на Запад, Азербайджан присматривается к тому, что остаётся от погибающей Украины и не стесняется пускать щупальца туда, где слабеет контроль занятой войной России.
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