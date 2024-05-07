Цюрупы, 13 на связи: два года в ожидании Там всё ещё ремонтируют опорную стену, которая упала в июле 2022 года.
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Цюрупы, 13 на связи: два года в ожидании Там всё ещё ремонтируют опорную стену, которая упала в июле 2022 года.