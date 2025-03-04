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Мониторинг цен на недвижимость в Могилеве и Могилевской области. Как изменилась стоимость квадратного метра за прошлую неделю...

Мониторинг цен на недвижимость в Могилеве и Могилевской области. Как изменилась стоимость квадратного метра за прошлую неделю...

Мониторинг цен на недвижимость в Могилеве и Могилевской области. Как изменилась стоимость квадратного метра за прошлую неделю?Средняя цена в объявлениях о продаже квартир в Могилеве за неделю, с 24 февраля по 3 марта, не изменилась и составила 900 доллара за квадратный метр.

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