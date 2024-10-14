Помню, была весьма удивлена, когда узнала, что первый признак абьюзера – это не агрессия, продавливание или оскорбление, а навязчивая, обволакивающая, граничащая с патологией забота от твоей безопасности.
Суровый урок для неправильной женщины
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Н
НС
пароноидальный бред. Авторку срочно лечить.
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6 час.
Валерий Кривошеев
Ну вот поэтому на Западе, где Вы черпаете свое вдохновение, все и перевернули. Уступил место женщине; А почему? Какие у тебя задние мысли? Пропустил даму вперед, А что ты имел ввиду? Улыбнулся девушке, засудят. И в лифт женщин пропускают вперед, потому-что он может рухнуть. Теперь Вы пытаетесь внедрить эту паранойю в России.
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2 час.
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