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Бывшая канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе в 31 год

Пол выступала в танцах на льду в дуэте с Митчеллом Исламом. Они участвовали в Олимпиаде-2014, где заняли 18-е место.

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