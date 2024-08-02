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Все за, Трамп против: экс-президент США раскритиковал сделку по обмену заключенными

Все за, Трамп против: экс-президент США раскритиковал сделку по обмену заключенными

Дональд Трамп раскритиковал власти США по итогам прошедшего 1 августа масштабного обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, он задался вопросами о содержании сделки и вероятности «выплаты наличными».

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