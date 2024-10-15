Карачевский дефицит: жители жалуются на пропажу воды вечером

Жители Карачева уже не первый день страдают от проблем с водоснабжением. Ночные отключения воды с 23:00 до 6:00, вызваны ремонтными работами на водозаборе, стали нормой, вызывая недовольство и вопросы у горожан.
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