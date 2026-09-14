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Тест по географии: сможете угадать страну по ее флагу?

Тест по географии: сможете угадать страну по ее флагу?

Проверьте свои знания.Флаг — один из самых узнаваемых символов любого государства. Даже если человек никогда не был в стране, не знает ее языка и с трудом покажет ее на карте, сочетание цветов, рисунок или необычная эмблема на полотнище могут показаться знакомыми.

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