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Старший лаборант Яровой отметил, что при низком давлении гипотоники чувствуют слабость и сонливость

Старший лаборант Яровой отметил, что при низком давлении гипотоники чувствуют слабость и сонливость

Атмосферное давление оказывает разное влияние на людей. Для некоторых поддержание активности и обильное питье — способ справиться с изменениями, в то время как другим помогает прием лекарств.

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