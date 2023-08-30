Нижегородская правда

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Как изменятся правила продажи лекарств в России с 1 сентября

Как изменятся правила продажи лекарств в России с 1 сентября

Новые правила продажи лекарств не на шутку встревожили пациентов, врачей и аптекарей. С 1 сентября вступает в силу постановление Правительства РФ, по которому ряд препаратов будет отпускаться строго по рецепту, оформленному по всем правилам.

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