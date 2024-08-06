В прокуратуре назвали опасные детские площадки в центре Омска. Публикуем (жми на эту ссылку) адреса, где расположены эти жуткие на вид качели и горки.
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В прокуратуре назвали опасные детские площадки в центре Омска. Публикуем (жми на эту ссылку) адреса, где расположены эти жуткие на вид качели и горки.