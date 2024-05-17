Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Пока в России некоторые деятели продолжают убеждать нас в необходимости завоза еще большого количества мигрантов, укрепляя тем самым «братские» связи между абсолютно чуждыми по менталитету и мировоззрению национальностями, кривая этнической преступности уверенно ползет вверх.