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Страны G7 ко второй годовщине СВО планируют объявить об увеличении военной помощи Украине

Страны G7 ко второй годовщине СВО планируют объявить об увеличении военной помощи Украине

Лидеры стран «Большой семерки» призовут Россию «полностью» и «безоговорочно вывести войска» из Украины и пообещают никогда не признавать выборы, которые Москва проведет сейчас или в будущем на занятых территориях.

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