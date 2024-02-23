Страны G7 ко второй годовщине СВО планируют объявить об увеличении военной помощи Украине

Лидеры стран «Большой семерки» призовут Россию «полностью» и «безоговорочно вывести войска» из Украины и пообещают никогда не признавать выборы, которые Москва проведет сейчас или в будущем на занятых территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии