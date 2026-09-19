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Вечерний Новосибирск

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Водитель пробил окно машины и вылетел с эстакады в Новосибирске

Водитель пробил окно машины и вылетел с эстакады в Новосибирске

Подробности дорожного инцидента, произошедшего рядом с «кольцом ада», сообщили в Макс-канале Госавтоинспекции региона.

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