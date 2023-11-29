Самая главная женская аскеза, это не голодание, не обет молчания и не закаливание. Самая главная аскеза – это быть женщиной, развивать свою женственность, культивировать свою женскую энергию, делиться ею с семьей, создавать вокруг себя гармонию, а главное в себе.