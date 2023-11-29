Самая главная женская аскеза, это не голодание, не обет молчания и не закаливание. Самая главная аскеза – это быть женщиной, развивать свою женственность, культивировать свою женскую энергию, делиться ею с семьей, создавать вокруг себя гармонию, а главное в себе.
Женская аскеза
Комментарии
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tatiana Drakon
Александр Николаевич! По-доброму, с теплом, смиренно желаю Вам родиться в следующей жизни женщиной. Благо дарю.
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15 час.
Надежда Петракова
времена разные...а потому и аскезы иные🙏🤔
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13 час.
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