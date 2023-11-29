Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 781 подписчик

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Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    времена разные...а потому и аскезы иные🙏🤔Женская аскеза
  • tatiana Drakon
    Александр Николаевич! По-доброму, с теплом, смиренно желаю Вам родиться в следующей жизни женщиной. Благо дарю.Женская аскеза
  • Grandad
    Базальт не "очень твердый в обработке" камень, а один из самых мягких и легких в обработке.Ольмекские головы

Женская аскеза

Женская аскеза

Самая главная женская аскеза, это не голодание, не обет молчания и не закаливание. Самая главная аскеза – это быть женщиной, развивать свою женственность, культивировать свою женскую энергию, делиться ею с семьей, создавать вокруг себя гармонию, а главное в себе.

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Комментарии
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tatiana Drakon
Александр Николаевич! По-доброму, с теплом, смиренно желаю Вам родиться в следующей жизни женщиной. Благо дарю.
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15 час.
Надежда Петракова
времена разные...а потому и аскезы иные🙏🤔
Ответить
13 час.

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