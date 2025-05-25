Мигрантские сводки Фото: стоп-кадр из видео Численное преимущество было у среднеазиатских рабочих, которые действовали по привычной тактике ― втроем на одного.
То ли корейцы, то ли китайцы и узбеки подрались на стройке в Приморье. Кто победил?
Комментарии
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ПС
Павел Смирнов
Мы за северо корейцев!
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3 час.
Михалыч
Наша страна из-за жадности капиталистов и чиновников в отношением к мигрантам, как рабам, все больше плодит врагов нашей страны. Такое положение может не устроить и корейцев с китайцами, которые привыкли к порядку.
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2 час.
Татьяна Бушмелева
В интернете 4 дня назад тоже про эту драку видяшка была. Узбеки и северные корейцы подрались Корейцев было численно меньше но они выиграли тактически.
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55 мин.
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