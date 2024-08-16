Нижегородец лишился денег после перехода по ссылке для покупки билетов

В Нижнем Новгороде жертвой мошенников стал 31-летний житель Советского района. Он рассказал полицейским, что в приложении для знакомств списался с девушкой, та предложила пойти в кино и прислала ссылку для покупки билетов.
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