UEFA обсуждает потенциальных кандидатов на пост президента FIFA

Действующий президент FIFA Джанни Инфантино намерен переизбираться на очередной срок. В числе возможных кандидатов, чьё выдвижение обсуждают европейские федерации, называются владелец польского клуба «Легия» Дарюш Миюдуски и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни.
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