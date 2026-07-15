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Регионы России

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UEFA обсуждает потенциальных кандидатов на пост президента FIFA

UEFA обсуждает потенциальных кандидатов на пост президента FIFA

Действующий президент FIFA Джанни Инфантино намерен переизбираться на очередной срок. В числе возможных кандидатов, чьё выдвижение обсуждают европейские федерации, называются владелец польского клуба «Легия» Дарюш Миюдуски и президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни.

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