Шольц режет финансирование ВСУ, Стармер мечтает о миротворцах

Ненависть Дональда Трампа к авантюрам Владимира Зеленского кажется заразительной. Der Spiegel выяснил, что канцлер Германии лично сократил очередной пакет финансовой помощи украинским вооруженным силам на том основании, что с них "хватит".
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