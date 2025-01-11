Шольц режет финансирование ВСУ, Стармер мечтает о миротворцах

﻿﻿Ненависть Дональда Трампа к авантюрам Владимира Зеленского кажется заразительной. Der Spiegel выяснил, что канцлер Германии лично сократил очередной пакет финансовой помощи украинским вооруженным силам на том основании, что с них "хватит".