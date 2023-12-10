Минобороны России впервые сообщило о применении Ка-52М в зоне СВО

Минобороны России впервые заявили о применении модернизированных вертолетов Ка-52М в рамках российско-украинского конфликта - они нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.
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