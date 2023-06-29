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Устройство MOXIE (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment), установленное на марсоходе Perseverance, побило свой предыдущий рекорд, удвоив производство кислорода на Марсе, что является настоящим событием для будущего освоения космоса

Устройство MOXIE (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment), установленное на марсоходе Perseverance, побило свой предыдущий рекорд, удвоив производство кислорода на Марсе, что является настоящим событием для будущего освоения космоса

﻿﻿Устройство Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), установленное на марсоходе Perseverance, побило свой предыдущий рекорд, удвоив производство кислорода на Марсе, что является настоящей вехой для будущего исследования космоса.

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