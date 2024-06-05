Spiegel: немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве

ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко Немецкий бизнесмен Ральф Новак, который был приговор в России к пяти годам лишения свободы за хищение акций каршеринга BelkaCar, якобы попытался укрыться от правосудия внутри посольства Германии в Москве, однако потом покинул дипмиссию, сообщили в журнале Der Spiegel.