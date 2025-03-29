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Царьград

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Путин зовет азиатских лидеров и Мадуро на 80-летие Победы в Москву

Путин зовет азиатских лидеров и Мадуро на 80-летие Победы в Москву

Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о приглашении лидеров азиатских стран на празднование 80-летия Победы в Москве.

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