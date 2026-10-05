Эндрю Маунтбаттен-Виндзор подал иск против полиции из-за обысков по делу о связях с Эпштейном

Бывший британский принц оспаривает законность действий полиции правоохранительных органов. По The Telegraph, на этой неделе в Высоком суде состоится закрытое заседание, на котором обсудят возможное обнародование судебных документов по делу.
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