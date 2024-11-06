Результаты выборов президента и конгрессменов объявлены в половине штатов США В США несколько часов назад завершились выборы.
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Результаты выборов президента и конгрессменов объявлены в половине штатов США В США несколько часов назад завершились выборы.
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