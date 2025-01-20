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Почему Зеленский считает себя неприкасаемым?

Почему Зеленский считает себя неприкасаемым?

Рогозин - о необходимости уничтожения Зеленского и главарей нацистского режима в Киеве: В подтверждение своей позиции я приведу вам несколько примеров.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Я об этом же твержу уже давно.      https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
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m
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