Рогозин - о необходимости уничтожения Зеленского и главарей нацистского режима в Киеве: В подтверждение своей позиции я приведу вам несколько примеров.
Почему Зеленский считает себя неприкасаемым?
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Руслан Богомолов
Я об этом же твержу уже давно. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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5 час.
m
mihail
Неприкасаемый?! Потому что - "Не тронь гавно - оно не пахнет.
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1 час.
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