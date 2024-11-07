Почему у найденных в Риме древних скульптур 400 лет красовались неправильные руки

С нами не соскучишься!

Скульптурную композицию под названием «Лаокоон и его сыновья», которая иллюстрирует миф о герое Лаокооне, ставшем жертвой морских змей во времена «Илиады», впервые описал древнегреческий писатель Плиний Старший в I веке.