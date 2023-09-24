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Путин считает российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Путин считает российскую избирательную систему одной из лучших в мире

МОСКВА (ИА Реалист). Президент России Владимир Путин выпустил видеообращение, посвященное 30-летию образования Центральной избирательной комиссии РФ.

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Комментарии
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алекс кузь
Какой успех на выборах в новых днр лнр. Система цифровых подсчетов голосов идеальна. Шахтеры донбаса, согласно результатов выборов, совсем не помнят кпрф и прочих образованных демократов. Цифровой банкир не дает пенсионерам  рефинансировать кредиты , цифровой страховая компани согаз не возвращает деньги любыми цифровыми способами. Не цифровые дрова сегодня продают за нецифровые деньги  по 3000 р за куб.
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