Кургинян: эсэсовцы отступили, но взяли реванш, а КПСС реванша не захотела

После поражения 9 мая 1945 года эсэсовцы ушли в подполье и взяли реванш, завоевав США и Запад изнутри, в то время как КПСС от дальнейшей борьбы отказалась, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в статье «Война и мир-3», опубликованной в газете «Суть времени» № 628 от 17 апреля.