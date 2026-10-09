МИДы восьми стран поддержали МУС после введенных против него санкций США

Главы МИД Великобритании, Германии, Франции, Дании, Италии, Нидерландов, Канады и Японии выразили поддержку Международному уголовному суду (МУС) после введенных против него санкций США, совместное заявление министров приводит 9 октября агентство Reuters.
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