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МИДы восьми стран поддержали МУС после введенных против него санкций США

МИДы восьми стран поддержали МУС после введенных против него санкций США

Главы МИД Великобритании, Германии, Франции, Дании, Италии, Нидерландов, Канады и Японии выразили поддержку Международному уголовному суду (МУС) после введенных против него санкций США, совместное заявление министров приводит 9 октября агентство Reuters.

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