Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Сергей Зыбинский указал на тот факт, что артиллеристы успешно провели операцию, в ходе которой им удалось организовать срыв ротационных мероприятий нацистов Киева у населённого пункта Синьковка.