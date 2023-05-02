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Предварительные составы команд на «Джиро д’Италия-2023»

Гонка пройдет с 6 по 28 мая.  «Джиро д’Италия-2023» Cоставы команд Soudal Quick-Step: Ремко Эвенепул (Бельгия), Давиде Баллерини (Италия), Маттиа Каттанео (Италия), Йозеф Черны (Чехия), Ян Хирт (Чехия), Фаусто Маснада (Италия), Илан ван Вильдер (Бельгия), Луис Верваке (Бельгия).

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