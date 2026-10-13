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Минобрнауки готовит приказ о запрете поступать в тот же вуз после отчисления

Минобрнауки готовит приказ о запрете поступать в тот же вуз после отчисления

Минобрнауки предлагает на пять лет закрыть возможность повторного поступления в прежний вуз для студентов, отчисленных за дисциплинарные проступки.

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