В Новосибирске депутат попросила исключить из проекта КРТ улицы в Карьере Мочище

Территория попала в план комплексного развития и люди боятся потерять свои добротные дома.Депутат новосибирского горсовета Екатерина Шалимова обратилась к мэру Анатолию Локтю с просьбой скорректировать план комплексного развития территории в микрорайоне Карьер Мочище и исключить из него несколько улиц частного сектора.
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