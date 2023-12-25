В Новосибирске депутат попросила исключить из проекта КРТ улицы в Карьере Мочище

Территория попала в план комплексного развития и люди боятся потерять свои добротные дома.Депутат новосибирского горсовета Екатерина Шалимова обратилась к мэру Анатолию Локтю с просьбой скорректировать план комплексного развития территории в микрорайоне Карьер Мочище и исключить из него несколько улиц частного сектора.