Сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» в Московской области изъято более 700 г наркотиков

Сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» в Московской области изъято более 700 г наркотиков

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Щелковское» в результате оперативно-розыскных мероприятий в коттеджном поселке д.

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