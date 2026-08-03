Россиянам раскрыли неочевидные риски бонусных программ

Участие в бонусных программах аптек, магазинов и других организаций несет неочевидные риски утечек персональных данных, предупредил руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов.
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