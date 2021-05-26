МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Почему комиссию при президенте по делам инвалидов и ветеранов возглавляет не инвалид и не ветеран? Оказывается, при президенте Российской Федерации есть такая комиссия - "По делам инвалидов и ветеранов"! Эти комиссии определяют, по - сути, всю жизнь ветеранов и инвалидов! Так почему же эти комиссии ( А их две разных - и по делам инвалидов и по делам ветеранов) возглавляет не инвалид и не ветеран? Может быть, если бы комиссию по делам ветеранов возглавлял ветеран, к примеру, боевых действий, а комиссию по делам инвалидов возглавлял работающий инвалид, то и толку от этих комиссий было бы гораздо больше? Комиссии эти - при президенте, а значит всю основную, как говорится, политику проводят они.