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Почему комиссию при президенте по делам инвалидов и ветеранов возглавляет не инвалид и не ветеран?

Почему комиссию при президенте по делам инвалидов и ветеранов возглавляет не инвалид и не ветеран?

МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ Почему комиссию при президенте по делам инвалидов и ветеранов возглавляет не инвалид и не ветеран? Оказывается, при президенте Российской Федерации есть такая комиссия - "По делам инвалидов и ветеранов"! Эти комиссии определяют, по - сути, всю жизнь ветеранов и инвалидов! Так почему же эти комиссии ( А их две разных - и по делам инвалидов и по делам ветеранов) возглавляет не инвалид и не ветеран? Может быть, если бы комиссию по делам ветеранов возглавлял ветеран, к примеру, боевых действий, а комиссию по делам инвалидов возглавлял работающий инвалид, то и толку от этих комиссий было бы гораздо больше? Комиссии эти - при президенте, а значит всю основную, как говорится, политику проводят они.

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