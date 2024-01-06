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В результате крушения частного самолета на Карибах погибли четыре человека

В результате крушения частного самолета на Карибах погибли четыре человека

В настоящее время ведется расследование происшествия.Национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин объявила в социальных сетях, что в результате крушения частного самолета погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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