В результате крушения частного самолета на Карибах погибли четыре человека

В настоящее время ведется расследование происшествия.Национальная полиция Сент-Винсента и Гренадин объявила в социальных сетях, что в результате крушения частного самолета погибли четыре человека, в том числе двое детей.
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