С 1 декабря 2026 года в России начнет действовать обязательный технологический сбор на электронику. Гендиректор онлайн-аукциона MIGTORG Александр Коротков в беседе с ИА «Время Н» отметил, что нововведение может повлиять на рост цен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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