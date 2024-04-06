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Гурулев заявил, что сообщения с угрозами в адрес Казахстана от его имени — фейк

Гурулев заявил, что сообщения с угрозами в адрес Казахстана от его имени — фейк

Член думского комитета по обороне генерал Андрей Гурулев заявил, что сообщения с угрозами в адрес Казахстана, распространяемые в соцсетях от его имени, — фейк и провокация со стороны украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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