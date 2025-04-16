В Иванове загадочно пропал 11-летний школьник с голубыми глазами

Просьба максимального репоста! Фото мальчика - по ссылке. Особое внимание ивановцев просят обратить на одиноких детей, соответствующих описанию школьника, в общественных местах, на вокзалах, в торговых центрах или в транспорте.
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