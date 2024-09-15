Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Юлия должна стать министром культуры , если конечно согласится.Документальный фи...
  • Лариса Гуляева
    У России нет друзей, есть только враги и будущие враги.(((«Они вставили мне...

Заботливый наш

Заботливый наш

Эрнст: «Аудитории нужно давать отдохнуть. Поэтому мы возвращаем развлекательные программы в эфир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Хироников
А &quot;Маска&quot; по НТВ? С этим вечно сюсюкающим двухметровым дылдой Филей? Чем лучше? А звезды сошлись? Этим звездам что? Больше не где зарабатывать &quot;бабки&quot;?
Ответить
7 час.
Надежда
Да-да, верю, сонька заика добилась всего САМА, а не благодаря мужу, за которого вышла замуж исключительно по любви и взяла его фамилию только потому, что &quot;так положено&quot;!) И Костик тоже продюсирует все фильмы и сериалы в участием жены ТОЛЬКО из любви к режиссерам и сценаристам)😏
Ответить
7 час.
Надежда
Вы правы, &quot;семейка Аддамсов&quot;! И Костик, и &quot;Сонька-золотая ручка&quot; стОят друг друга. Она на 6 лет старше его дочки от первого брака. А сам КЭ тоже до плачущей по скачущим кастрюлям Софочки жил исключительно с деловыми бизнес-ледями, которые помогали ему с карьерой)
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх