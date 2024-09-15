Заботливый наш

Александр Хироников А "Маска" по НТВ? С этим вечно сюсюкающим двухметровым дылдой Филей? Чем лучше? А звезды сошлись? Этим звездам что? Больше не где зарабатывать "бабки"?

Надежда Да-да, верю, сонька заика добилась всего САМА, а не благодаря мужу, за которого вышла замуж исключительно по любви и взяла его фамилию только потому, что "так положено"!) И Костик тоже продюсирует все фильмы и сериалы в участием жены ТОЛЬКО из любви к режиссерам и сценаристам)😏