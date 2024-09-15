Эрнст: «Аудитории нужно давать отдохнуть. Поэтому мы возвращаем развлекательные программы в эфир.
Заботливый наш
Комментарии
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Александр Хироников
А "Маска" по НТВ? С этим вечно сюсюкающим двухметровым дылдой Филей? Чем лучше? А звезды сошлись? Этим звездам что? Больше не где зарабатывать "бабки"?
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7 час.
Надежда
Да-да, верю, сонька заика добилась всего САМА, а не благодаря мужу, за которого вышла замуж исключительно по любви и взяла его фамилию только потому, что "так положено"!) И Костик тоже продюсирует все фильмы и сериалы в участием жены ТОЛЬКО из любви к режиссерам и сценаристам)😏
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7 час.
Надежда
Вы правы, "семейка Аддамсов"! И Костик, и "Сонька-золотая ручка" стОят друг друга. Она на 6 лет старше его дочки от первого брака. А сам КЭ тоже до плачущей по скачущим кастрюлям Софочки жил исключительно с деловыми бизнес-ледями, которые помогали ему с карьерой)
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6 час.
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