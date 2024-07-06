Запад испугался, что русские найдут в захваченном Leopard "немецкий секрет", которого нет у танков РФ

7,8K прочитали Выставка трофейной военной техники стран Запада, захваченной Армией России в ходе боёв, и развёрнутая в Москве в канун майских праздников, вызвала ряд интересных публикаций в зарубежной прессе.
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