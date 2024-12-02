Решится ли Европа отправить войска на Украину. Разбор

В странах Евросоюза всё чаще обсуждают возможность отправки войск на Украину. К такому шагу европейские правительства подталкивает избрание президентом США Дональда Трампа, который обещал ограничить военную помощь Киеву.
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