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Решится ли Европа отправить войска на Украину. Разбор

Решится ли Европа отправить войска на Украину. Разбор

В странах Евросоюза всё чаще обсуждают возможность отправки войск на Украину. К такому шагу европейские правительства подталкивает избрание президентом США Дональда Трампа, который обещал ограничить военную помощь Киеву.

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