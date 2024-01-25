Игроки «Милуоки» станцевали перед первым матчем после увольнения Эдриана Гриффина

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Вчера стало известно, что его должность займет чемпион-2008 Док Риверс. Перед домашней игрой против «Кливленда» (126:116) игроки «Милуоки» пребывали в хорошем настроении и исполнили командный танец.