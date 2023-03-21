The Guardian: США возобновили депортацию российских граждан в РФЛОНДОН, 18 марта 2023, 19:54 — REGNUM США возобновили депортацию российских граждан обратно в Россию, несмотря на то что с началом специальной военной операции она была приостановлена.
The Guardian: США возобновили депортацию российских граждан в РФЛОНДОН, 18 марта 2023, 19:54 — REGNUM США возобновили депортацию российских граждан обратно в Россию, несмотря на то что с началом специальной военной операции она была приостановлена.
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