smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Плющенко пусть САМ идет в космос...Фигурист Плющенко...
  • лина любимцева
    А с чего это Зеленский решил, что саммит НАТО для американцев важнее, чем выборы в США?Зеленский: выборы...
  • Maxim
    Взяли палки - выгнали ересь.. А то - они вас выгонят..Наши предки носил...

Глава TSMC заявил, что чипов для ИИ будет не хватать минимум до 2025 года

Глава TSMC заявил, что чипов для ИИ будет не хватать минимум до 2025 года

Нехватку микросхем для ускорителей систем искусственного интеллекта (ИИ) до 2025 или 2026 года спрогнозировал генеральный директор крупнейшего в мире производителя чипов TSMC Си-Си Вэй, 18 июля сообщает интернет-издание о технологиях The Register.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх