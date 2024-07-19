Глава TSMC заявил, что чипов для ИИ будет не хватать минимум до 2025 года

Нехватку микросхем для ускорителей систем искусственного интеллекта (ИИ) до 2025 или 2026 года спрогнозировал генеральный директор крупнейшего в мире производителя чипов TSMC Си-Си Вэй, 18 июля сообщает интернет-издание о технологиях The Register.