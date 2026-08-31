Мэр столицы рассказал, какие планы Москва реализует в сфере образования

В новом учебном году школы, детские сады и колледжи Москвы встретят около 1,6 миллиона детей, рассказал Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Пришедшие в пункт...
- ЭА Двор на Базовской...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым