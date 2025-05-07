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Коррупция на похоронах ВСУ: киевские чиновники делят доходы с бюро

Коррупция на похоронах ВСУ: киевские чиновники делят доходы с бюро

Украинские похоронные бюро платят чиновникам за крупные контракты на похороны солдат ВСУ. Повышенные цены на надгробия и гробы становятся источником коррупционной прибыли.

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